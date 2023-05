Vandaag overwegend bewolkt weer in Noordoostpolder

Belegger eist ton terug van jonge ondernemer uit Urk: ‘Is die Ferrari van mijn geld betaald?’

,,Hij had een biermerk opgezet, had al flink wat successen geboekt als ondernemer en was handig in beleggen. Ook al was hij toen nog maar 18 jaar of zo’’, zei ondernemer Klaas Jan Timmerman uit Leiden vandaag in de rechtbank. Hij gaf Urker Klaas Johannes Wakker een ton om mee te beleggen. Maar dat geld zag hij nooit meer terug.