Verbouwing Poldertoren in Emmeloord ligt stil door fors tekort: ‘Het lijkt wel een bodemloze put’

Gasten die in iconische Polderto­ren in Emmeloord willen slapen moeten nog even geduld hebben

De verbouwing van de Poldertoren in Emmeloord laat nog even op zich wachten. Er is ‘aanvullend technisch onderzoek’ nodig voordat het icoon verbouwd kan worden. Wanneer dat onderzoek is afgerond, weet de gemeente Noordoostpolder (nog) niet.