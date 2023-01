Verrassende winnaar bij NK Mens Erger Je Niet in Emmeloord: ‘Ongelooflijk’

MET VIDEOHet duurt nog een half uur voordat er gespeeld kan worden, maar mevrouw Nel Brouwer-Wind (63) uit Emmeloord is er klaar voor en zit al bij haar tafeltje te wachten op haar drie medespelers. ,,Al jarenlang’’, doet ze mee – later weet ze te berekenen dat dit toch al wel haar twintigste keer is. De eerste keer was het gelijk raak, en werd ze tweede. ,,Ik moest vier gooien om echt te winnen, maar dat lukte me niet.’’