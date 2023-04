Vlinders tellen in het Kuinderbos Noordoostpolder

met video Praalwagen uit Vollenhove in jarig Zuiderzee­mu­se­um: ‘Meer samen onze historie promoten’

In het jubileumjaar van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen is een speciaal plekje voor het corsofeest van Vollenhove. Burgemeesters van Zuiderzee-stadjes bewonderden zaterdag bij de viering van het 75-jarig bestaan de praalwagen. Het besef was groot dat het Zuiderzeeverleden van onschatbare waarde is. ,,We kunnen het meer promoten.’’