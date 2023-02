Voetbaltrainer in eigen dorp: Charme of sociaal risico?

Ziekenhuis Isala verbreekt banden met cardiolo­gen­be­drijf na fraudeon­der­zoek

Isala verbreekt alle banden met het bedrijf Diagram, dat wetenschappelijk onderzoek deed in het Hartcentrum van het Zwolse ziekenhuis. Diagram is verdachte in een fraudeonderzoek van de FIOD rond mogelijke omkoping van cardiologen.

3 februari