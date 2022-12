Voorstersluis bij Kraggenburg weer open na opknapbeurt

Marknesser­sluis in Marknesse een week later open voor de scheep­vaart

De renovatie van de Marknessersluis in Marknesse loopt ruim een week uit. De aandrijvingen van de sluisdeuren blijken slechter te zijn dan verwacht. De planning was dat de scheepvaart de sluis op 9 februari weer in gebruik zou kunnen nemen, maar dat wordt uitgesteld tot en met 17 februari.

22 december