Vorig jaar 3 wietkwekerijen opgerold na stroomdiefstal in Noordoostpolder

Extra drukte bij de Luister­lijn in de zomer, nieuwe vrijwilli­gers in Lelystad welkom

De Luisterlijn heeft het in de zomermaanden extra druk. Ook in Flevoland neemt het aantal oproepen toe van mensen die zich in de vakantieperiode eenzaam voelen. Daarnaast is het flink aanpoten voor vrijwilligers om alle oproepen te beantwoorden omdat collega’s met vakantie zijn.