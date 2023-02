Vrachtwagenchauffeur Kristian schoot te hulp bij zwaar ongeluk in Emmeloord: ‘Direct naar auto met kinderzitje gerend’

‘Wethouder in Rotterdam’ was in werkelijk­heid chef drempels en inritten in klein dorp: wie is nieuwe wethouder Noordoost­pol­der?

Het zal niet de entree zijn waarop hij had gehoopt, als nieuwe wethouder in Noordoostpolder. René van Amersfoort werd aangekondigd als ervaren rot, met een verleden als raadslid en wethouder ‘in Rotterdam’. Het bleek te gaan om een deeltijdrol in de wijkraad van het dorpje Pernis. ,,Als er een drempel moest komen in een 30 kilometerzone, bepaalde de wijkraad waar die kwam.’’

27 januari