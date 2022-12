Wéér autobrand in dezelfde straat in Zwolle, wéér ontdekt door gamende zoons: ‘Geeft onveilig gevoel’

Voor de derde keer in ruim een maand tijd heeft een auto vlam gevat aan de Kromme Rijn in Zwolle. Drie zoons van Arjan Leunis (54) ontdekten woensdagnacht de brand in zijn auto toen ze aan het gamen waren. In de relatief kleine straat is steeds een andere auto-eigenaar slachtoffer geworden. De politie vermoedt brandstichting.