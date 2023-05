Woudsend 1 wint van Espel 1

Stadsbrug­beel­den stralen in Bovenkerk: ‘Druk Steden­maagd baby in de arm en het is de maagd Maria’

De Bovenkerk is twee beelden rijker. De Stedenmaagd en Handel en Nijverheid, die tot 1945 boven op de Stadsbrug stonden, zijn voortaan in volle glorie te zien in de kerk in Kampen. Toch opmerkelijk, in een kerk die ruim vierhonderd jaar geleden van nagenoeg alle beelden werd ontdaan tijdens de Beeldenstorm.