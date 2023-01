Zucht van verlichting bij tankstation Emmeloord: brand blijkt mistalarm

Man steekt mes in neus van jongen op horecap­lein in Lelystad: dit is zijn straf

De 38-jarige B.M. uit Lelystad is dinsdag veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur en zestien dagen cel. Die gevangenisstraf zat hij al uit in voorarrest. Volgens de rechtbank stak M. op 23 juni 2019 met een mes in de neus van een jongen op een horecaplein in Lelystad.

24 januari