Zwolle hijst voortaan elke dag de regenboogvlag (ondanks bezwaren van de wethouder)

Katja Tolstaja vluchtte uit Rusland, nu vangt ze Oekraïners op in Kampen: ‘Gun mezelf geen misstap’

Ze vluchtte in 1991 met haar piepjonge dochters uit Rusland en vond een thuis in Kampen, nu is ze Theoloog des Vaderlands. Een eretitel voor Katja Tolstaja, die als hoogleraar de ogen wil openen voor de rol die religie speelt in Rusland. Ook tijdens de oorlog. Een conflict dat bij haar tot achter de voordeur komt, nu ze voor twintig Oekraïense vluchtelingen zorgt.

18 december