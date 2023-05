Acht op de tien 17-plussers in Noordwijk is in het bezit van een rijbewijs

Update Zwaargewon­de na schietinci­dent Katwijk, verdachte aangehou­den

In de Talmastraat in Katwijk is in de nacht van zaterdag op zondag een zwaargewonde man (22) aangetroffen op straat. Er zou meerdere keren geschoten zijn. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en op zondag werd een verdachte aangehouden.