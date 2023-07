Brand bij woning in Noordwijk, huis loopt flinke schade op

Oververhit­te fietsaccu legt woning in as: ‘Techniek wordt veiliger, maar nog veel oude accu’s in omloop’

Een gezin in Wassenaar zag afgelopen weekend hun net opgeknapte woning in vlammen opgaan. De oververhitting van een accu van een elektrische fiets was vermoedelijk de boosdoener van de verwoestende brand. Het is niet de eerste keer dat een onschuldig lijkende oplader tot flinke brandschade leidt.