Ruim 500.000 reizigers boekten tijdslot voor beveili­gings­con­tro­le op Schiphol

Sinds reizigers tijdslots kunnen reserveren voor de beveiligingscontrole op Schiphol, is daar al ruim 500.000 keer gebruik van gemaakt. Dat meldt de luchthaven, die zegt tevreden te zijn over de dienst. Volgens Schiphol is het populairste tijdslot ongeveer 1,5 uur voor vertrek. De meeste tijdslots worden geboekt door reizigers op weg naar Barcelona en Alicante.