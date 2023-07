Helder weer in Noordwijk vandaag

Drukte op stranden, parkeer­plaat­sen vol: ‘Kom met het ov’

Het is druk op de Nederlandse stranden deze zondag. Strandgasten worden opgeroepen niet met de auto te komen, maar met het openbaar vervoer, fiets of deelscooter. In Zandvoort en Bloemendaal zijn alle parkeerplaatsen vol, meldt de ANWB op Twitter. Ook in de buurt van Den Haag en Noordwijk is het druk op het strand.