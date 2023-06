Lekker weer in Noordwijk vandaag

Politie zoekt in sloten Hoofddorp naar sporen dodelijk misdrijf

De politie zoekt maandag in het water in de omgeving van de Egholm in Hoofddorp naar sporen die meer vertellen over het overlijden van de 48-jarige Steve Mahakena. De politie zoekt onder meer in sloten en een vijver en krijgt daarbij assistentie van specialisten van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen.