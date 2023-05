Minder gestolen auto's in Noordwijk tijdens coronajaren

Na comeback neemt Iris Gover definitief afscheid met haar derde kampioen­schap: ‘Genoten van toetje’

Een beetje schor en een beetje brak. Iris Govers (29) had na het feest van haar basketbalteam Sportiff Grasshoppers even tijd nodig om weer bij haar positieven te komen. De Goudse speelster van de Katwijkse topclub greep voor de derde maal de landstitel door Den Helder Suns in een ‘best of five’ in amper twee weken met 3-0 te verslaan.