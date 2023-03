Minder WW-uitkeringen in Noordwijk

Vrouw (61) afgesneden en mishandeld door autobe­stuur­der in Haarlemmer­lie­de

Gisterenavond rond 20:20 is een 61-jarige vrouw mishandeld op de kruising van de Penningsveer met de Liedeweg in Haarlemmerliede. De vrouw werd afgesneden door een rode auto, waarna de bestuurder haar even later mishandelde. De politie roept getuigen op om zich bij hen te melden.