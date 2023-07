Stralend zonnig weer in Noordwijk vandaag

Omwonenden Schiphol en Staat liggen overhoop over zaak geluids­over­last: ‘Een pesterij­tje’

De Staat en de omwonenden van Schiphol liggen met elkaar overhoop over een bodemprocedure tussen de twee partijen. De inhoudelijke behandeling over het handhaven op geluidsoverlast op Schiphol zou dinsdag beginnen, maar de Staat vraagt de rechter eerst om te beoordelen of de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) het proces wel mag voeren namens omwonenden. Een uitspraak in de bodemprocedure loopt hierdoor volgens RBV maanden vertraging op.