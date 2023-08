19-jarige verdachte van steekpar­tij op Zomercarna­val meldt zich bij politie

Een 19-jarige Leidenaar heeft zich vrijdag bij de politie gemeld in verband met zijn betrokkenheid bij de steekpartij tijdens het Zomercarnaval in Rotterdam. Een dag voordat hij zich meldde, werden herkenbare beelden van hem via het internet verspreid.