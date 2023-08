Vrouw (83) ontkomt aan babbeltruc betaalpas door oplettende medewer­kers verzor­gings­te­huis Hoofddorp

Een 83-jarige vrouw in een verzorgingstehuis in Hoofddorp is op het nippertje ontkomen aan een sluwe babbeltruc. Een zogenaamde bankmedewerker had de vrouw gebeld en kwam langs om haar bankpas op te halen. Alerte medewerkers vonden het vreemd en kregen argwaan toen zij de man door het tehuis zagen lopen.