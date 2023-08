Chronische hoofdpijn en hersen­schud­ding: Hagenaar (53) hard met glas tegen hoofd geslagen in café

Een 53-jarige Hagenaar is heel hard met een glas op zijn hoofd geslagen in café De Uyl van Hoogland in Leiden. Hij heeft er nu, maanden later, nog steeds last van. Zo kampt hij met chronische hoofdpijn, heeft nog last van een hersenschudding en is overgevoelig voor geluid. ,,Het beperkt mij in alles wat ik doe.”