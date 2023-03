Vrijwilligers ruimen 5500 kilo afval op langs kust

Bijna 3,8 miljoen passagiers op Schiphol in februari, aantal ligt lager dan voor coronapan­de­mie

Luchthaven Schiphol heeft in februari bijna 3,8 miljoen passagiers verwelkomd. Dat is een toename van 42 procent vergeleken met een jaar eerder. Wel lag het aantal reizigers lager dan voor de coronapandemie, want in februari 2019 ging het om ruim 4,8 miljoen passagiers.