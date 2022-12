Aangeschoten bestuurder (54) zonder rijbewijs betrapt in Eindhoven

Column Of er weer geschaatst mag worden op de weilanden bij de Sterksel­sche Aa. Tuurlijk. Wel zelf ijs meebrengen!

HEEZE - Twee jaar geleden stond Brabants Landschap toe dat er op een weiland met wateropvang langs de Boschlaan in Heeze, geschaatst kon worden. Op de zakken puber-afval na was het echt een feest. Jong en oud genoten van de natuur en de mogelijkheid eindelijk de ijzers weer eens uit het vet te halen. De sfeer was geweldig.

19 december