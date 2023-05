Bekerdroom Nuenen spat uiteen tegen derdeklasser: ‘Dit is een heel grote teleurstelling’

Slooppand vol daklozen maakt buurt bang, studente Carlijn ligt met een stuk hout naast haar in bed

EINDHOVEN - Het is de buurt al jaren een doorn in het oog: het leegstaande bedrijfspand van Horsten Kozijnen aan de Kronehoefstraat in Eindhoven. Mede-eigenaar Cas Horsten wil het slopen voor studio’s, maar krijgt daarvoor geen goedkeuring van de gemeente. Intussen hebben daklozen zijn slooppand veranderd in een vuilnisbelt.