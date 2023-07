Bij de Vinkenhofjes in Nuenen is plek voor 23 appartementen méér: in totaal 143 sociale huurflats

Kittens blijven maar komen bij dierenop­vang Eindhoven: bijna 20 per week en weinig vrijwilli­gers

EINDHOVEN - De dierenopvang in de regio Eindhoven worstelt met de enorme toestroom van zwerfkittens. De teller staat half juli op 300 kittens jonger dan zes maanden. Dat is 80 procent van de totale kittenopvang in 2022.