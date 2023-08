Centrale speelplek in Nuenen-Noord stap dichterbij: plek is geregeld, jeugd mag nu zeggen wat ze wil

Kritische Bosz vindt dat PSV een droomstart heeft beleefd: ‘Saibari kende ik voor dit seizoen niet eens’

,,Wat het meeste voldoening geeft? Dat we door zijn”, zei trainer Peter Bosz woensdagavond na de ruime 5-1 thuiszege van zijn club PSV op Rangers FC. Daardoor speelt PSV dit seizoen in het hoofdtoernooi van de Champions League. ,,Een aantal mensen zal het wel gek vinden, maar ik vond dat we vorige week in Glasgow meer controle over de wedstrijd hadden”, zei hij. ,,Ik vond ons moeizaam beginnen en de druk zat erop.”