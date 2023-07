Eén op vijftien klassen in Noord-Brabant mogelijk zonder leraar, aantal vacatures naar 752

Man loopt met gestolen opblaas­palm­boom in Geldrop: moet in België nog 18 jaar de cel in

GELDROP - Een diefstal van een opblaaspalmboom tijdens een beachvolleybaltoernooi in Geldrop, heeft de politie geleid naar de aanhouding van een 34-jarige man die in België nog een celstraf van 18 jaar (!) open had staan.