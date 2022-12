Eindhovense Maud mocht Vredeslicht ophalen in Oostenrijk: ‘Het is belangrijk dat je aardig tegen elkaar doet’

EINDHOVEN - Waar komt het Vredeslicht vandaan? De Eindhovense Maud is het licht eigenhandig gaan ophalen in Oostenrijk. Zij is dit jaar Vredeskind van Nederland. ,,Ik vind het leuk om andere mensen te helpen.”

De reis van het Vredeslicht begint in Bethlehem. Het is een vlam die elk jaar wordt opgehaald door een Oostenrijks kind uit de geboortekerk van Jezus en naar Wenen wordt gebracht. Maud van Kaathoven (14) van scoutinggroep Johannes Vianney uit Eindhoven is dit jaar gekozen om Vredeskind van Nederland te zijn. In Wenen heeft zij het Vredeslicht namens Scouting Nederland ontvangen om het naar Nederland te brengen.

Maud heeft met een delegatie van Johannes Vianney en scoutingleden van Scouting Nederland de reis gemaakt. ,,Het was een leuke ervaring. Het was bijzonder om te zien dat zoveel landen naar Wenen komen”, zegt Maud. Ruim duizend scouts uit zo’n twintig Europese landen verzamelen zich in Wenen. Landen als Groot-Brittannië, Spanje, Portugal, Zwitserland, Polen, Tsjechië, Slovenië, Roemenië en zelfs Oekraïne zijn vertegenwoordigd. De vlam wordt onder hen verdeeld en gaat brandend mee naar huis. Een traditie die dit jaar al 34 jaar bestaat.

Brief

Om in aanmerking te komen als Vredeskind schrijf je een brief met je motivatie. Scouting Nederland kiest vervolgens wie de eer heeft om Nederland te vertegenwoordigen. Het thema van Vredeslicht 2022 is ‘Vrede begint bij jezelf!’ Maud: ,,Ik vind het leuk om andere mensen te helpen. Dat doe ik zoveel mogelijk. Het is belangrijk dat je aardig tegen elkaar doet.”

Sinds 2013 gaan scouts van Scouting Johannes Vianney naar Oostenrijk. ,,Voor veel mensen in Nederland is het een onbekend vlammetje, maar niet bij andere landen waar tv-programma’s gewijd worden aan ‘das Friedenslicht’, vertelt Marie-Louise Hellings, staflid van de scouting. ,,De saamhorigheid in Wenen, de belevenis dat zoveel scouts de moeite doen om dit vlammetje te komen halen en brandend mee naar huis nemen, heeft een onuitwisbare indruk op ons gemaakt.”

Nu het licht in Nederland is, begint de verspreiding. Maud heeft in Utrecht het licht doorgegeven aan de Nederlandse scoutinggroepen. Zij nemen het Vredelicht mee naar hun provincie en woonplaats. Op zaterdag 24 december tijdens de Eindhovense Fakkeltocht gaat ze, samen met de Wereldvredesvlam, de eerste fakkel aansteken die burgemeester Dijsselbloem vasthoudt.

Struikelstenen

Hellings: ,,’s Middags houden wij bij onze scoutinggroep een korte kerstviering waarna wij Vredeslichtkaarsen gaan plaatsen bij de struikelstenen op Landgoed de Grote Beek.” De struikelstenen zijn een herinnering aan Joodse patiënten die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit het GGzE-terrein zijn meegenomen en omgekomen zijn in de vernietigingskampen.

Tot 1 januari blijf het licht brandend. Aan Maud de taak om dit in de gaten te houden. ,,De kaars brand ongeveer negentig uur. Als hij aan de kleine kant is, steek ik een nieuwe aan.”

De vlam die dus werkelijk brandend uit Bethlehem is gehaald en vanuit Oostenrijk brandend is meegenomen door Maud en haar medescouts naar Eindhoven is voor iedereen beschikbaar. Belangstellenden die het fijn vinden om deze vlam te ontvangen, kunnen contact opnemen met de scoutinggroep door te mailen naar vredeslicht@vianney.nl of door te bellen naar 06-31963619 of 06-12305045.