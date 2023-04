Fotograaf John Geven uit Nuenen met pensioen: ‘Nog nooit camera vastgehouden, ik maak foto’s met mijn tong’

Portugese verrassing helpt DBS vooruit, ook tegen PSV AV, maar voor hoe lang? ‘Heb al contacten in België’

Het was een heuse verrassing in de winterstop, een fijne voor DBS ook: winteraanwinst Pedro Silva Matheus maakt direct indruk in Eindhoven. De Portugees mikte eigenlijk op een hoger niveau, maar er waren problemen met een makelaar. Zondag won hij met zijn ploeg overtuigend van PSV AV: 4-1.