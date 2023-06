Geen ‘Vrouwtje bloot, handeltje dood’ op Van Gogh Mèrt

Eindhoven wil woningen niet sandwichen tussen kamerver­huur­pan­den, rechtbank moet oordelen over vergunning

DEN HAAG/EINDHOVEN – De gemeente Eindhoven vindt het buitengewoon onverstandig om in de Kronehoefstraat een woning om te zetten in twee appartementen, omdat de buurwoning dan raakt ingeklemd tussen kamerverhuur- of studiowoningen.