Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Nuenen, Gerwen en Nederwetten vandaag

Xtc-productie 'op zeer grote schaal': burgemees­ter Dijssel­bloem sluit pand waar explosie flink drugslab onthulde

EINDHOVEN - Een flink en draaiend xtc-lab tussen zijn muren, dat had de pandeigenaar niet kunnen – of in elk geval niet moeten – ontgaan. De stroom voor het lab werd nota bene afgetapt uit zijn deel van het pand aan de Leemkuil in Eindhoven. Ook kluste hij er aan voertuigen tussen de jerrycans met restanten van drugsgrondstoffen. Er werd op ‘zeer grote schaal’ xtc geproduceerd, meldt de gemeente. Het volledige bedrijfspand moet nu een jaar op slot.