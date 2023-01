Gerwen-Nederwettenloop beleeft dit jaar lustrum

met video PSV wil verder doorpakken op de transfer­markt en nieuweling Silva dinsdag al inzetten in Emmen

PSV hoopt de door de club geplande versterking Fábio Silva dinsdag in Emmen al in te kunnen zetten bij de wedstrijdselectie. De Portugees wordt zondag medisch gekeurd en moet daarna aansluiten bij de PSV-selectie, als alles rondkomt. Silva was zaterdag al bij de wedstrijd PSV-Vitesse en wordt door de Eindhovense club voor een half seizoen gehuurd van Wolverhampton Wanderers.

22 januari