Hoort een hondenuitlaatservice thuis in het bos? Rechter twijfelt over kwestie in Nuenen

Column Als een landende zwaan zag ik hem voorover de etalage in schuiven

Met mijn jongste collega had ik het over zomerbaantjes. Ze had geholpen bij het steken en verkopen van asperges. Mijn zomerbaantje, jaren 70, was het begeleiden van de etaleur in een groot warenhuis. Hij was verantwoordelijk voor de inrichting van de winkel.