In Nuenen klinkt veel emotie op plan voor opvang vluchtelingen, omwonenden hebben veel vragen

Veel woningzoe­ken­den willen in zelfbouw­pro­ject, maar er is nogal wat tegenwind

DEURNE - Bijna een kwart van de woningzoekenden ziet er wel wat in om zelf, in groepsverband, een woning te ontwikkelen en te laten bouwen. Maar dan moet hun gemeente wel meewerken. Zoals in Deurne.