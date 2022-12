Inspectie positief over apneu-onderzoeken Philips; gebruikers halen opgelucht adem

Peter verliet in maart na zware behande­ling tegen MS halsover­kop Rusland: ‘Ik heb daar nu een strafblad’

VALKENSWAARD - Peter van Straalen uit Valkenswaard onderging in Moskou een zware behandeling tegen zenuwziekte MS, net toen de oorlog in Oekraïne uitbrak. Het gaat nu steeds beter met hem. „Pas liep ik de polonaise met mijn rollator, dat was een mijlpaal.”

21 december