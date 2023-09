Nuenen staat even onder toezicht van de provincie, want een deel van de administratie klopt niet

Vier voortuinen vol buxusgiraf­fen, -varkens en -hanen en in de achtertuin van Tinus (73) staat Manneken Pis

EINDHOVEN - Het begon met één voortuin, maar inmiddels staan er in de Merwedestraat in Eindhoven vier op een rij vol met buxussen in allerlei vormen. Tinus Renders onderhoudt ze allemaal zelf. Zijn achtertuin is de ‘kraamkamer’ voor meer.