Nuenen wil 3 miljoen euro zien van bouwers ‘distributiedozen’ in Eeneind-West

PS­V-pers­chef Thijs Slegers deelt verdrietig nieuws: ‘Medici kunnen niets meer voor me doen’

PSV-perschef Thijs Slegers deelde donderdag via sociale media een intens verdrietig bericht. De 46-jarige oud-journalist en huidige PSV-manager laat weten dat medici niets meer voor hem kunnen doen, nadat hij vorig jaar een stamceltransplantatie onderging. Die was nodig omdat hij te maken had gekregen met leukemie.

1:19