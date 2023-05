Nuenense gemeenteraad wil door met Maarten Houben, burgemeester wil eerst een gesprek

Nieuw potje met kwart miljoen voor jonge creatieve­lin­gen in Eindhoven

EINDHOVEN - Jonge Eindhovenaren die iets bijzonders willen maken kunnen daarvoor subsidie aanvragen bij Stichting Cultuur Eindhoven. Of het nu film of muziek, theater of kunst is: er is 250.000 euro vrijgemaakt om jongerencultuur een impuls te geven.