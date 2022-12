Signify en vakbonden toch weer om tafel voor nieuwe cao

Column We zagen de paniek toeslaan; hoeveel is dat dan, vijf maal vier?

Het was niet de bedoeling geweest, maar wij hebben iemand in verlegenheid gebracht. Het ging nergens over, maar dat doet er niet toe. Het besef dat je door de mand valt, is nooit fijn. Ineens sta je met een tekortkoming te kijk.

21 december