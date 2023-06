Sinti Jazz Guitar Camp strijkt weer neer in Gerwen, met openluchtconcert en jamsessie

Op huizen­jacht in Brabant? Zeven parels aan het water (ze zijn soms ook betaalbaar)

De zon maakt overuren, de mensen plonzen al te graag in een zwembadje of recreatieplas en ze trekken er massaal op uit. Hoe fijn zou het zijn als je kan wonen aan een watertje? Heerlijk zonnebaden in je eigen tuin, met misschien wel de mogelijkheid om een duik te nemen... Welke pareltjes aan het water in Brabant staan te koop?