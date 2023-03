Vincent van Gogh-kenner Ton de Brouwer is nu ereburger van Nuenen, net als zijn grote idool

Eindhoven­se profvoet­bal­ler krabbelt weer op na zware gokversla­ving: ‘Had niet eens geld meer om te tanken’

Hij is een ‘gewone Eindhovense jongen’, maar wel eentje met een opmerkelijk levensverhaal. Acht jaar geleden was Kevin van Veen (31) nog stukadoor, nu is hij een cultheld in Schotland. Achter die jongensdroom schuilt ook veel verdriet: de spits spreekt openhartig over ‘een hele zware periode.’