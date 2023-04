Afgelopen vijf jaar meer aangiftes van winkeldiefstal in Nunspeet

Metaalbe­drijf in Ermelo maakt plaats voor woningen: ‘Ook stukje bos betrekken bij plannen’

Metaalbedrijf HopCon in Ermelo verhuist naar Veldzicht en maakt daarmee plaats voor woningbouw. Ondanks eerdere twijfels over het kostenplaatje, is de gemeenteraad akkoord met de aankoop van de grond en opstallen aan de Horsterweg. Om de boel financieel sluitend te krijgen, moet ook de groenstrook achter HopCon vol worden gebouwd met huizen.