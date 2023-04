Alle slachtoffers krijgen plekje op nieuw monument Nunspeet: ‘Ook man die sneuvelde op Elburgerweg’

Stadsboer­de­rij­en in ‘verrekt leuk buurtje’ in Harderwijk gaan in de verkoop

Ruim een eeuw geleden werden ze in opdracht van de gemeente gebouwd om de stadsboeren buiten de bebouwde kom van Harderwijk te krijgen. 580 euro per maand betalen de huidige huurders gemiddeld. Maar het kan niet langer uit. De dertig sociale huurwoningen in het Nachthok gaan in de verkoop.