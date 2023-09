Verbod op loslopende honden op deze heide zorgt voor discussie: ‘Een hond heeft ook vrijheid nodig’

Een naderend losloopverbod voor honden op de Ermelosche heide houdt de gemoederen in Ermelo bezig. Hoewel er best begrip is voor argumenten om de natuur te beschermen, is er onder hondenbezitters ook verbazing: ,,Een schaap kan een hagedis toch ook vertrappen?”, zegt Ria Sikkema.