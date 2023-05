Bij Nunspeet is het 5 voor 12 na nieuwe nederlaag: ‘Het wordt een hels karwei’

Harderwijk­se wethouder biedt hulp, maar wordt bedolven onder haat en dreigemen­ten: ‘Dit gaat veel te ver’

Zelf is hij niet snel bang, maar dat ook zijn gezin doelwit is, gaat Marcel Companjen te ver. De wethouder in Harderwijk en zijn familie worden bestookt met gescheld en doodsbedreigingen. Aanleiding is een artikel in de Stentor over een vrouw en haar zieke man die illegaal in een vakantiehuis woonden en van de gemeente kregen te horen dat ze moesten vertrekken.