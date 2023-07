Brand in voormalige stallen van hotel De Mallejan in Vierhouten: vluchtelingen moeten naar buiten

Jonge vluchtelin­gen in Vierhouten rollen rode loper uit als bedankje: 'the people are very nice’

Even kennis maken met ‘de buren’, mensen ontmoeten. Even wat leven in de brouwerij voor de 76 jongens die verblijven in Hotel De Mallejan in Vierhouten. De rode loper hebben ze buiten uitgerold, hapjes hebben ze gemaakt uit eigen land. En binnen dansen 10, 12 jongens meeslepend en met stampende voet op voor het Westerse oor bijzondere muziek.