Brand in voormalige stallen van vluchtelingenhotel De Mallejan in Vierhouten: waarschuwing voor asbest

In beeld: kijk via webcams mee hoe storm Poly over Oost-Nederland raast

Het KNMI waarschuwt voor zomerstorm Poly, die vandaag over Nederland raast. In Flevoland is code rood van kracht, in Overijssel geldt code oranje en in Gelderland code geel. Gelukkig hoef je niet naar buiten om deze storm te beleven!