De sociale werkplaats in Nunspeet voert actie voor beter loon; ‘Ik wil eindelijk eens verse groenten kopen’

Vogelgriep rukt op onder kokmeeuwen in Nederland, ook in Ermelo besmette vogels gevonden

Bij vijf dode kokmeeuwen in Nederland is vogelgriep vastgesteld, waaronder in Ermelo. Inzendingen uit Flevoland en Overijssel worden op dit moment nog getest. Deze variant zorgt ook in andere landen voor een verhoogd sterftecijfer onder deze vogels.